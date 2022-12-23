лукашенко снова едет к путину: зачем на этот раз

Это будет девятая встреча лукашенко и путина за 2022 год

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь александр лукашенко в очередной раз встретится с российским диктатором владимиром путиным.

Как сообщается на сайте "Президент Республики Беларусь, в субботу, 24 декабря, лукашенко по приглашению путина посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, который находится в подмосковье. В этом центре сейчас проводится отбор кандидатов на полет в космос от Беларуси.

Отмечается, что в ходе своего визита лукашенко намерен ознакомиться с работой центра, а также системой подготовки и отбора космонавтов. Также заявляется, что речь будет идти о дальнейшем сотрудничестве сотрудничество рф и Беларуси в космической сфере.

Кроме того, лукашенко и путин будут принимать участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На ней будут обсуждены итоги 2022 года.

Напомним, что ранее директор Института мировой политики Евгений Магда высказал "Телеграфу" свое мнение относительно того, зачем путину сейчас нужен лукашенко.