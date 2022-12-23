лукашенко знову їде до путіна: навіщо цього разу

Це буде дев’ята зустріч лукашенка та путіна за 2022 рік

Самопроголошений президент Республіки Білорусь олександр лукашенко вкотре зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним.

Як повідомляється на сайті "Президент Республіки Білорусь, у суботу, 24 грудня, лукашенко на запрошення путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, який знаходиться у підмосков’ї. У цьому центрі зараз проводиться відбір кандидатів на політ у космос від Білорусі.

Зазначається, що під час свого візиту лукашенко має намір ознайомитися з роботою центру, а також системою підготовки та відбору космонавтів. Також заявляється, що йтиметься про подальше співробітництво росії та Білорусі в космічній сфері.

Крім того, лукашенко та путін братимуть участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі 26-27 грудня. На ній буде обговорено підсумки 2022 року.

Нагадаємо, що раніше директор Інституту світової політики Євген Магда висловив "Телеграфу" свою думку щодо того, навіщо путіну зараз потрібен лукашенко.