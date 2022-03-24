Пентагон сообщил о серьезном успехе ВСУ под Киевом

Украинский отпор приносит отличные результаты

Восточный фланг российских вражеских войск вокруг украинской столицы был вынужден частично отступить из-за невозможности прорвать кольцо обороны. Как утверждают в Минобороны США, по состоянию на 24 марта позиции оккупантов находятся от Киева на расстоянии 55 км, что примерно в половину дальше, нежели днем ранее.

Об этом сообщает канал CNN, ссылаясь на личные источники в Пентагоне.

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Как заявляет американский чиновник, сейчас линия разрыва между скоплениями сил противника на восток от Киева увеличилась примерно на 25-35 километров.

На северо-западе это расстояние, к сожалению, меньше — всего 15-20 км от Киева. В целом на этом направлении группы российских нацистов пытаются окопаться, чтобы занимать уже не наступательные, а оборонительные позиции.

"Мы начинаем видеть, что они как бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаются больше атаковать, чем раньше, больше энергии прилагают к восточной части", — отмечают в Пентагоне.

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Также американцы подчеркивают особую активность российских военных на Донбассе, где сейчас ВСУ удерживают орду от попыток захватить Луганщину и Донеччину полностью.

Добавим, что для Киевщины и части западных регионов Украины также остается серьезной угрозой вероятность открытия "белорусского фронта". По крайней мере, об этом свидетельствует скопление армии лукашенковцев на границе с Украиной. Впрочем, отечественные военные эксперты отмечают, что у белорусского диктатора пока есть пара причин, почему он не начинает наступление, как того хочет путин.