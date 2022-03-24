Укр

Пентагон сообщил о серьезном успехе ВСУ под Киевом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1969
Окрестности Киева обычно подернуты дымкой из-за пожаров после разрушений, нанесенных оккупантами Новость обновлена 24 марта 2022, 09:05
Окрестности Киева обычно подернуты дымкой из-за пожаров после разрушений, нанесенных оккупантами

Украинский отпор приносит отличные результаты

Восточный фланг российских вражеских войск вокруг украинской столицы был вынужден частично отступить из-за невозможности прорвать кольцо обороны. Как утверждают в Минобороны США, по состоянию на 24 марта позиции оккупантов находятся от Киева на расстоянии 55 км, что примерно в половину дальше, нежели днем ранее.

Об этом сообщает канал CNN, ссылаясь на личные источники в Пентагоне.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Как заявляет американский чиновник, сейчас линия разрыва между скоплениями сил противника на восток от Киева увеличилась примерно на 25-35 километров.

На северо-западе это расстояние, к сожалению, меньше — всего 15-20 км от Киева. В целом на этом направлении группы российских нацистов пытаются окопаться, чтобы занимать уже не наступательные, а оборонительные позиции.

"Мы начинаем видеть, что они как бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаются больше атаковать, чем раньше, больше энергии прилагают к восточной части", — отмечают в Пентагоне.

Также американцы подчеркивают особую активность российских военных на Донбассе, где сейчас ВСУ удерживают орду от попыток захватить Луганщину и Донеччину полностью.

Добавим, что для Киевщины и части западных регионов Украины также остается серьезной угрозой вероятность открытия "белорусского фронта". По крайней мере, об этом свидетельствует скопление армии лукашенковцев на границе с Украиной. Впрочем, отечественные военные эксперты отмечают, что у белорусского диктатора пока есть пара причин, почему он не начинает наступление, как того хочет путин.

Теги:
#Украина #Киев #Киевская область #Россия #Война #Пентагон #Оккупанты
Российским оркам можно попрощаться с "Орском"
Запорожье
Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российским оркам можно попрощаться с "Орском"
Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске
Дата публикации
Категория
Агрессивная позиция путина не устраивает некоторых высокопоставленных лиц
путин все ближе к тому, что его уберет ФСБ: что стало известно The Guardian
Дата публикации
Категория
Разгромленная техника россиян
За сутки сбито 7 самолетов: данные Генштаба ВСУ о потерях врага
Дата публикации
Категория
В 5 утра 24 февраля россия начала широкомасштабное нападение на Украину
Месяц российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину