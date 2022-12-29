"Много неожиданностей": украинские военные готовы встречать врага со стороны Беларуси

В Беларуси есть потенциально 30 тысяч военных из которых две трети — белорусские

Российские оккупанты могут лелеять надежду об наступлении на Украину со сторону Беларуси. Они много месяцев накапливали в этой стране военный контингент и технику, да и в феврале 2022 часть вражеский войск зашла с той стороны. Но вероятное наступление со стороны Беларуси в текущем положении дел принесет врагу "большое количество неожиданностей".

Об этом рассказал командующий силами обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона. У Беларуси нет достаточного количества сил, чтобы организовать успешное наступление.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что у россии есть желание заставить белорусов воевать, но у них такого желания нет. Общее количество военных в Беларуси Павлюк оценивает потенциально в 30 тысяч человек, из которых треть — россияне, но по его мнению для успешного наступления этого не достаточно.

Если они "пойдут", то "там и останутся", резюмирует генерал-лейтенант. "У нас на том направлении собрана достаточно мощная группировка, которая может не только остановить, но и уничтожить", — сказал Павлюк, пообещав агрессорам много неожиданностей, если они решатся на выдвижение.

Эксперты считают, что Беларусь может представлять угрозу не только для Украины, но и для других ближайших к ней стран. Украинские власти призывают тем временем верить только официальным сообщениям и не паниковать без повода, ведь распространяется много фейков.