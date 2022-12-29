"Багато несподіванок": українські військові готові зустрічати ворога з боку Білорусі

У Білорусі є потенційно 30 тисяч військових, з яких дві третини — білоруські.

Російські окупанти можуть плекати надію про наступ на Україну з боку Білорусі. Вони багато місяців накопичували в цій країні військовий контингент і техніку, та й у лютому 2022 року частина ворожих військ зайшла з того боку. Але ймовірний наступ з боку Білорусі у поточному стані справ принесе ворогові "велику кількість несподіванок".

Про це розповів командувач сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону. Білорусь не має достатньої кількості сил, щоб організувати успішний наступ.

Генерал-лейтенант підкреслив, що росія має бажання змусити білорусів воювати, але в них такого бажання немає. Загальну кількість військових у Білорусі Павлюк оцінює потенційно у 30 тисяч осіб, з яких третина — росіяни, але, на його думку, для успішного наступу цього не достатньо.

Якщо вони "підуть", то "там і залишаться", резюмує генерал-лейтенант. "У нас на тому напрямку зібрано досить потужне угруповання, яке може не лише зупинити, а й знищити", — сказав Павлюк, пообіцявши агресорам багато несподіванок, якщо вони наважаться на висування.

Експерти вважають, що Білорусь може становити загрозу не лише для України, а й для інших найближчих до неї країн. Українська влада закликає тим часом вірити лише офіційним повідомленням і не панікувати без приводу, адже поширюється багато фейків.