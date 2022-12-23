У Зеленського відреагували на "точні" дані про вторгнення з Білорусі

Росіяни хочуть внести паніку, ще більше зіпсувавши українцям новорічні свята

Активність білоруських військових поблизу північних кордонів України тривожить багатьох, але не є приводом для паніки. Ба, більше — довіряти "точній інформації", котра поширюється неперевіреними джерелами і вельми неординарними особами, явно не варто.

Про це у своєму Telegram-каналі написала радниця очільника Офісу президента Дарія Зарівна. За її словами, тема вторгнення з Білорусі — одна із улюблених тем кремлівської пропаганди, і якраз напередодні Нового року чимало провокаторів почали активно до неї долучатися.

"Вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав". Відповідь на таке може бути коротка — це готовність наших Сил оборони", — заявила Зарівна.

Також чиновниця закликала довіряти ЛИШЕ ОФІЦІЙНИМ СПІКЕРАМ. Наразі росіяни, використовуючи елементи гібридної війни, можуть намагатися змусити українців панікувати. У передноворічні дні це стане ще одним приводом для психологічного тиску.

"Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх", — закликала представниця команди Зеленського.

Слід зазначити, що, швидше за все, така реакція викликана нещодавніми дописами скандально відомого блогера Анатолія Шарія, на якого чекає український суд. Він поділився "точними даними" про підготовку вторгнення білорусько-російських військових до України. Згодом ці ж дані під різними "соусами" почали розносити анонімні Telegram-канали, котрим теж не варто довіряти.

УВАГА! Неперевірена інформація від ненадійного джерела, опубліковане як приклад пропагандистського "вкиду"

"Телеграф" раніше розповідав, що росіяни передали Білорусі чергову партію зброї. При цьому Генштаб ЗСУ запевняє: ознак підготовки наступальних груп поблизу північних кордонів немає.