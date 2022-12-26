Знову Київ за три дні? Що відомо про плани росії щодо нового наступу

Наступ може початися з території Білорусі, але Україна краще підготувалася

У лютому російські війська використали Білорусь як стартовий майданчик для своєї невдалої атаки на Київ. За десять місяців війни загроза, схоже, з’явилася знову. Бо останніми місяцями зростає російська та білоруська військова активність.

Розповідаємо, що про це відомо:

Чи буде наступ і коли?

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не сумнівається, що війська рф знову спробують атакувати Київ. Так, в інтерв'ю The Economist Залужний заявив, що росія хоче паузу у боях, щоби зібрати ресурси для нового наступу у лютому-березні. Наступ може початися у напрямку Києва, з Білорусі чи з півдня.

"Важливе для нас стратегічне завдання — створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня. Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку", — сказав Залужний.

13 грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба, спілкуючись з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві сказав, що наступ може відбутися у січні чи лютому, передає CNN.

"Вони точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну", – заявив Кулеба.

У якості аргументу на користь цього твердження, Кулеба згадав новий призов, оголосили росіяни, а також навчанням нових призовників і переміщенням їхнього важкого озброєння.

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що росія може вчинити повторний наступ на Україну у квітні 2023 року.

Техніка і війська. Що по той бік кордону в Білорусі

росія перекинула в Білорусь свої ракетні комплекси "Іскандер" (скільки — невідомо), здатні нести ядерні боєголовки та системи ППО С-400, кажуть у Міноборони Білорусі. Іскандер-М має радіус дії до 500 км. Це сталося після візиту путіна до Мінська 19 грудня на тлі занепокоєння в Україні, що він буде тиснути на Білорусь, щоб вона приєдналася до нового наступу.

Представник білоруського відомства Леонід Касинський на опублікованому в неділю відео заявив:

"Наші військовослужбовці, екіпажі повністю завершили навчання в об’єднаних центрах бойової підготовки зс російської федерації та Республіки Білорусь… Ці види озброєння сьогодні стоять на бойовому чергуванні і повністю готові до виконання завдань за призначенням", — сказав Касинський.

Однією із суттєвих загроз є оголошена в росії мобілізація. На думку Залужного, вона спрацювала і становить для української армії проблему.

"За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2–1,5 млн людей… Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів", – заявив Залужний.

У серії брифінгів міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що накопичується доказ того, що росія планує новий широкомасштабний наступ. Він припустив, що це може статися в лютому, коли половина з 300 тис. призовників завершать навчання.

Якими є прогнози

Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що з настанням холодів темпи наступальних операцій в Україні можуть пришвидшитися, проте зазначають, що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.

В ISW кажуть, що найлегше росіяни можуть відновити наступальні операції на 2 напрямках: вздовж межі Харківщини та Луганщини, на північному сході України або в Донецькій обл.

Своєю чергою волонтер Віталій Дейнега вважає, що все не так погано, як здається. Україна підготувалася краще, ніж у лютому 2022, та буде зустрічати. За цей час ряди армії рф порідшали, також буде стара техніка.

"Північ — це ліси і вузькі дороги. Хаймарс і м777 таке люблять. Весна — це болото і багно в якому техніка чудово губиться. Трактористам приготуватись. Наші бабусі давно навчились давати координати артилерії між актами сапання городів. Треба подбати щоб у них був зв‘язок", — пише волонтер, додаючи, що напад на Київ є стимулом для партнерів дати потужнішу зброю.

Україна неодноразово закликала своїх союзників надіслати більше засобів ППО для протидії російським ракетним бомбардуванням, у тому числі проти її енергетичної інфраструктури.

15 грудня лідери Євросоюзу погодилися надати Україні фінансування в розмірі 18 мільярдів євро в наступному році і вдарили по москві дев'ятим пакетом санкцій. Сенат США прийняв законопроект про рекордні 858 мільярдів доларів оборонного бюджету наступного року, дозволивши на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент Джо Байден.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому при ймовірному повторному наступу на Київ росіян чекає ще більше поразка.