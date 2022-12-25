Волонтер та засновник благодійного фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега поділився міркуваннями з приводу можливого нового наступу росіян з півночі

Росіяни, схоже, таки зклепають військо з палок та гівна і підуть через кілька місяців з півночі. 10 причин, чому це непогано:

1. Ефекту раптовості не буде — будем зустрічати. Думаю що копаніри під арту в лісах вже риються, вибухівка під дамби та мости кладеться, а офіцерський склад вже планує різні сценарії;

2. За цей час їх військо буде саме з палок і г*вна. Найбоєздатніших ми поклали в лютому-березні. А тут буде стара техніка і який попало особовий склад. Welcome;

3. Північ — це ліси і вузькі дороги. Хаймарс і м777 таке люблять;

4. Весна — це болото і багно в якому техніка чудово губиться. Трактористам приготуватись;

5. Наші бабусі давно навчились давати координати артилерії між актами сапання городів. Треба подбати щоб у них був зв‘язок;

6. Напад на Київ — це прекрасний стимул для партнерів дати нам великі стволи. Сорі, але для них емоційно це сильніше за Бахмут;

7. Повітря як було так і буде спірним. Patriot нам в руки;

8. JDAM+HARM — це те що треба щоб наші штурмовики не сумували на цій дискотеці;

9. Після цього у них не буде навіть палок. Тільки гівно. Далі буде агонія і наша Перемога;

10. Ми всі розуміємо ціну. Але за закриття питання з сусідами років так на 30-50 вона не захмарна. Тому готуємось, вчимо хто тактику, хто такмед і допомагаємо армії.

Джерело: офіційна фейсбук-сторінка Віталія Дейнеги.