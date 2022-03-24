Пентагон повідомив про серйозний успіх ЗСУ під Києвом

Українська відсіч приносить чудові результати

Східний фланг російських ворожих військ навколо української столиці був змушений частково відступити через неможливість прорвати обручку оборони. Як стверджують у Міноборони США, станом на 24 березня позиції окупантів знаходяться від Києва на відстані 55 км, що приблизно наполовину далі, ніж днем раніше.

Про це повідомляє канал CNN, посилаючись на особисті джерела в Пентагоні.

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Як заявляє американський чиновник, зараз лінія розриву між скупченнями сил супротивника на схід від Києва збільшилася приблизно на 25-35 кілометрів.

На північному заході ця відстань, на жаль, менша — лише 15-20 км від Києва. Загалом у цьому напрямі групи російських нацистів намагаються окопатися, щоб займати не наступальні, а оборонні позиції.

"Ми починаємо бачити, що вони начебто окопуються навколо Києва, але насправді намагаються більше атакувати, ніж раніше, більше енергії додають до східної частини", — зазначають у Пентагоні.

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Також американці наголошують на особливій активності російських військових на Донбасі, де зараз ВСУ утримують орду від спроб захопити Луганщину та Донеччину повністю.

Додамо, що для Київщини та частини західних регіонів України також залишається серйозною загрозою можливість відкриття "білоруського фронту". Принаймні про це свідчить скупчення армії лукашенківців на кордоні з Україною. Втім, вітчизняні військові експерти зазначають, що білоруський диктатор поки має кілька причин, чому він не починає наступ, як того хоче путін.