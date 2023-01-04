Ялинка у "пункті незламності" та сніданок під обстрілами: як виживають у Бахмуті (репортаж)

Попри постійний штурм і обстріли, люди залишаються жити в Бахмуті.

На сьогоднішній день Бахмутський напрямок є одним із найважчих на фронті. Місто на Донеччині навіть називають найгарячішою точкою планети.

Запеклі бої за Бахмут точаться з середини літа. Російські війська постійно штурмують населений пункт, зазнаючи великих втрат. Українські військові міцно тримають оборону та не дають окупантам оточити місто.

Завдяки регулярним російським обстрілам Бахмут поступово перетворюється на повноцінні руїни. Без світла, води, газу та тепла люди залишаються жити в Бахмуті. В таких середньовічних нелюдських умовах, під щоденними обстрілами мешканці виживають за рахунок гуманітарної допомоги. У місті не працюють магазини та пекарні, продукти та ліки привозять волонтери.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті в "пункті незламності", де незважаючи на війну і важку ситуацію, прикрасили новорічну ялинку.

"Пункт незламності" у Бахмуті

Серед відвідувачів переважно пенсіонери

У пункті є базові продукти харчування – чай, кава, печиво

Можна випити гарячої кави

Столи також прикрасили ялинками

Приміщення опалюється буржуйкою

Можна зарядити гаджети

Жінка у "пункті незламності"

Жителі Бахмута в основному живуть у підвалах, ховаючись від обстрілів. Канонада і звуки вибухів не змовкають у місті ні на хвилину. Ранок мешканців починається з розтоплювання саморобної печі у дворі біля гаражів. Незламні жителі Бахмута під обстрілами готують суп та чай на вогнищі у дворі.

Люди виживають у середньовічних нелюдських умовах

Їжу готують на вогнищі у дворі

Житель Бахмута

На сніданок чоловік приготував суп і чай

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фото та відео розрухи, яка нині відбувається в Бахмуті. А також розповіді місцевих про те, як важко виживати у місті.