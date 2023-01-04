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Ялинка у "пункті незламності" та сніданок під обстрілами: як виживають у Бахмуті (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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"Пункт незламності" у Бахмуті Новина оновлена 04 січня 2023, 13:35
"Пункт незламності" у Бахмуті. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Попри постійний штурм і обстріли, люди залишаються жити в Бахмуті.

На сьогоднішній день Бахмутський напрямок є одним із найважчих на фронті. Місто на Донеччині навіть називають найгарячішою точкою планети.

Запеклі бої за Бахмут точаться з середини літа. Російські війська постійно штурмують населений пункт, зазнаючи великих втрат. Українські військові міцно тримають оборону та не дають окупантам оточити місто.

Завдяки регулярним російським обстрілам Бахмут поступово перетворюється на повноцінні руїни. Без світла, води, газу та тепла люди залишаються жити в Бахмуті. В таких середньовічних нелюдських умовах, під щоденними обстрілами мешканці виживають за рахунок гуманітарної допомоги. У місті не працюють магазини та пекарні, продукти та ліки привозять волонтери.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті в "пункті незламності", де незважаючи на війну і важку ситуацію, прикрасили новорічну ялинку.

Пункт незламності у Бахмуті
"Пункт незламності" у Бахмуті
Пункт незламності у Бахмуті
Серед відвідувачів переважно пенсіонери
Пункт незламності у Бахмуті
У пункті є базові продукти харчування – чай, кава, печиво
Пункт незламності у Бахмуті
Можна випити гарячої кави
Пункт незламності у Бахмуті
Столи також прикрасили ялинками
Пункт незламності у Бахмуті
Приміщення опалюється буржуйкою
Пункт незламності у Бахмуті
Можна зарядити гаджети
Жінка у Пункті Незламності у Бахмуті
Жінка у "пункті незламності"

Жителі Бахмута в основному живуть у підвалах, ховаючись від обстрілів. Канонада і звуки вибухів не змовкають у місті ні на хвилину. Ранок мешканців починається з розтоплювання саморобної печі у дворі біля гаражів. Незламні жителі Бахмута під обстрілами готують суп та чай на вогнищі у дворі.

Бахмут - їжу готують на вогнищі у дворі
Люди виживають у середньовічних нелюдських умовах
Бахмут - їжу готують на вогнищі у дворі
Їжу готують на вогнищі у дворі
Бахмут - їжу готують на вогнищі у дворі
Бахмут - чоловік показує свої черевики
Житель Бахмута
Бахмут - їжу готують на вогнищі у дворі
На сніданок чоловік приготував суп і чай

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фото та відео розрухи, яка нині відбувається в Бахмуті. А також розповіді місцевих про те, як важко виживати у місті.

Теги:
#Донецька область #Війна #Росія #Бахмут