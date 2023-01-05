Різдвяне "перемир’я" в Україні: військовий експерт пояснив, як Ердоган допомагає путіну

Олег Жданов роз’яснив, який зиск від режиму тиші отримає ворог

Спроби президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори з путіним можуть бути сприятливими для окупантів і зашкодити Україні. А заявлений агресором "режим припинення вогню" у різдвяні свята взагалі дасть час перегрупувати війська.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у коментарі "Телеграфу". За його словами, ініціатива припинення вогню від Туреччини може підігравати кремлю, оскільки окупанти потребують оперативної паузи після низки болючих невдач на фронті.

На думку Жданова, риторика турецького лідера може бути зручною для країни-агресора.

"Такі спроби переговорного процесу, які робить Ердоган, більше грають на руку путіна. Тому що на період переговорів рф природно запросить припинення вогню. Якщо ми погоджуємося на переговори, то як ми можемо відмовитися від тимчасового припинення вогню?! А у росії в той же час з’явиться оперативна пауза для перегрупування військ. Ось до чого можуть призвести такі спроби посадити нас за стіл переговорів", — пояснив військовий експерт.

Як повідомлялося, Україна до заяв ворога про "різдвяне перемир’я" поставилася скептично. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, навіщо насправді окупантам потрібно було вводити "режим тиші".