Рождественское "перемирие" в Украине: военный эксперт объяснил, как Эрдоган помогает путину

Олег Жданов разъяснил, какую выгоду от режима тишины получит враг

Попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вести переговоры с путиным могут быть благоприятны для оккупантов и навредить Украине. А заявленный агрессором "режим прекращения огня" в рождественские праздники и вовсе даст время перегруппировать войска.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Телеграфу". По его словам, инициатива прекращения огня от Турции может подыгрывать кремлю, поскольку оккупанты нуждаются в оперативной паузе после ряда болезненных неудач на фронте.

По мнению Жданова, риторика турецкого лидера может быть удобна для страны-агрессора.

"Такие попытки переговорного процесса, которые делает Эрдоган, больше играют на руку путина. Потому что на период переговоров рф естественно запросит прекращение огня. Если мы соглашаемся на переговоры, то как мы можем отказаться от временного прекращения огня?! А у россии в то же время появится оперативная пауза для перегруппировки войск. Вот к чему могут привести такие попытки усадить нас за стол переговоров", — пояснил военный эксперт.

Как сообщалось, Украина к заявлениям врага о "рождественском перемирии" отнеслась скептически. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, зачем на самом деле оккупантам потребовалось вводить "режим тишины".