Разговор Эрдогана с путиным. Какие игры ведут Турция с кремлем и к чему готовиться Украине

Эксперты объяснили некоторые кулуарные мотивы телефонной активности Анкары с москвой и темы "перемирия" на Рождество

Очередная риторика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о прекращении боевых действий в Украине обусловлена двумя факторами — глобальным и личностным, который касается подхода турецкого лидера к войне. Поэтому Анкара продолжает активно использовать тему деэскалации в контексте возможного диалога Киева и москвы, исходя из своих прагматических соображений.

Такое мнение "Телеграфу" высказала политолог Олеся Яхно-Белковская, комментируя последнюю телефонную активность турецкого лидера и руководителя рф.

Отметим, как сообщила турецкая сторона, среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, была и война в Украине. Кроме того, Эрдоган не упустил возможности в очередной раз отметить необходимость возобновления переговорного процесса между враждующими странами, а также призвал путина к "справедливому решению" в отношении Украины. Также Эрдоган выступил с предложением к россии об одностороннем прекращении огня.

В свою очередь в кремле сначала в своем агрессивном стиле интерпретировали этот разговор, а затем стало известно, что путин неожиданно поручил шойгу ввести "рождественское перемирие" вдоль всей линии столкновения с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

"Первая составляющая — общая глобальная — заключается в том, что все на данный момент в мире, включая Украину и россию, понимают, что до мира еще далеко. Никаких переговоров о мире на сегодняшний день нет... Украина добилась получения системы Patriot и убеждает Запад в предоставлении большей помощи в артиллерии, чтобы мы могли перейти в контрнаступление, а россия мобилизовала 200 тысяч военных, то есть россияне продолжают заниматься мобилизацией. Это значит, что нас ждет очередная фаза войны", — говорит эксперт.

Она напомнила, что ранее уже были заявления того же пескова, который говорил, что переговоры будут проходить только тогда, когда Украина согласится с тем, что россия не уйдет с оккупированных территорий.

"Такие заявления (о переговорах, — Авт.) делает не только Эрдоган. Иногда их делают и западные лидеры, и сама Украина инициирует. В этом контексте можно вспомнить тот же "саммит мира". Они делают это для того, чтобы все равно говорить о мире и смотреть на реакцию россии. Надо все-таки готовиться к предстоящим переговорам о мире... Поэтому такие разговоры, что такое мир, что такое победа, при каких условиях вообще может завершиться война, в принципе, правильные. Потому что рано или поздно все равно такой момент наступит. И верно то, что это нужно проговаривать, чтобы было очень четкое понимание, как достичь мира", — уточняет политолог.

Что касается второго фактора, личностного, то, по мнению Яхно-Белковской, Эрдоган в определенной степени преследует собственные интересы, прежде всего экономические и имиджевые. В этом ключе она напомнила об участии Турции в зерновом коридоре, роли Эрдогана в освобождении "азовцев" из плена, и так далее. Таким образом, президент Турции, демонстрируя лидерские качества и позиционируя Анкару как регионального центра влияния, добивается экономических выгод из ситуации, когда россия слабеет. Также повышает политическое значение Турции в геополитике Черноморского региона.

Кроме того, по словам политолога, Эрдоган активно готовится к выборам президента, поэтому пытается на фоне войны в Украине (не поддерживая саму войну) получить и максимум политических бонусов.

В свою очередь полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов предположил, что инициативой прекращения огня Турция может подыгрывать кремлю, которому очень нужна оперативная пауза из-за ряда болезненных неудач на украинских фронтах.

"Такие попытки переговорного процесса, которые делает Эрдоган, больше играют на руку путина. Потому что на период переговоров рф естественно запросит прекращение огня. Если мы соглашаемся на переговоры, то как мы можем отказаться от временного прекращения огня?! А у россии в то же время появится оперативная пауза для перегруппировки войск. Вот к чему могут привести такие попытки усадить нас за стол переговоров. Посмотрим завтра, как это будет выглядеть. А пока все это в перспективе", — отмечает офицер.

Отметим, в Офисе президента Украины отреагировали по поводу "перемирия" россии. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк ранее сегодня отмечал, что заявление о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды".

Ранее "Телеграф" сообщал, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с очередным заявлением по поводу российско-украинских переговоров. В частности, он подчеркнул, что планирует приложить максимум усилий, чтобы все же организовать диалог между враждующими сторонами.

Также "Телеграф" писал, что Эрдоган после завершения телефонного разговора с российским диктатором позвонил Владимиру Зеленскому.