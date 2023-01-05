Розмова Ердогана з путіним. Які ігри ведуть Туреччина з кремлем і до чого готуватися Україні

Експерти пояснили деякі кулуарні мотиви телефонної активності Анкари з москвою і теми "перемир'я" на Різдво

Чергова риторика президента Туреччини Ердогана про припинення бойових дій в Україні обумовлена двома факторами — глобальним та особистісним, який стосується підходу безпосередньо турецького лідера до війни. Тому Анкара і продовжує активно використовувати тему деескалації в контексті можливого діалогу Києва і москви, виходячи зі своїх прагматичних міркувань.

Таку думку "Телеграфу" висловила політолог Олеся Яхно-Бєлковська, коментуючи останню телефонну активність турецького лідера і очільника рф.

Зазначимо, як повідомила турецька сторона, серед тем, які обговорювали лідери двох країн, була і війна в Україні. Крім того, Ердоган не упустив можливості вчергове наголосити на потребі відновлення переговорного процесу між ворогуючими країнами, а також закликав путіна до "справедливого рішення" щодо України. Також Ердоган виступив з пропозицією до рф про одностороннє припинення вогню.

У свою чергу в кремлі спочатку в своєму агресивному стилі інтерпретували цю розмову, а потім стало відомо, що путін неочікувано доручив шойгу ввести "різдвяне перемир'я" вздовж всієї лінії зіткнення з 12:00 6 січня по 24:00 7 січня.

"Перша складова — загальна глобальна — полягає у тому, що всі на даний момент в світі, включаючи Україну і росію, розуміють, що до миру ще далеко. Ніяких перемовин про мир на сьогодні немає… Україна домоглася отримання системи Patriot та переконує Захід в наданні більшої допомоги в артилерії, щоб ми могли перейти в контрнаступ, а рф мобілізувала 200 тисяч військових. Росіяни продовжують займатися мобілізацією. Це означає, що нас чекає чергова фаза війни", — каже експертка.

Вона нагадала, що раніше вже були заяви того ж пєскова, який казав, що переговори відбуватимуться лише тоді, коли Україна погодиться з тим, що рф не піде з окупованих територій.

"Такі заяви (про переговори, — Авт.) робить не лише Ердоган. Інколи їх роблять і західні лідери, і сама Україна ініціює. У цьому контексті можна згадати той же "саміт миру". Вони роблять це для того, щоб все одно говорити про мир і дивитися на реакцію росії. Треба все-таки готуватися до майбутніх перемовин про мир… Тому такі розмови, що таке мир, що таке перемога, при яких умовах взагалі може завершитися війна, в принципі, правильні. Тому що рано чи пізно все одно такий момент настане. І є вірним те, що це треба проговорювати, щоб було дуже чітке розуміння, як досягти миру", — уточнює політологиня.

Що стосується другого фактору — особистісного, — то, на думку Яхно-Бєлковської, Ердоган у певній мірі переслідує власні інтереси, насамперед економічні та іміджеві. У цьому ключі вона нагадала про участь Туреччини в зерновому коридорі, ролі Ердогана в звільненні "азовців" з полону тощо. Таким чином президент Туреччини, демонструючи лідерські якості та позиціонуючи Анкару як регіонального центру впливу, домагається економічних зисків із ситуації, коли росія слабне. А також підвищує політичне значення Туреччини у геополітиці Чорноморського регіону.

Крім того, за словами політологині, Ердоган активно готується до виборів президента, тож намагається на фоні війни в Україні (не підтримуючи саму війну) отримати і максимум політичних бонусів.

У свою чергу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов припустив, що ініціативою припинення вогню Туреччина може підігрувати кремлю, якому дуже потрібна оперативна пауза через низку болісних невдач на українських фронтах.

"Такі спроби переговорного процесу, які робить Ердоган, більше грають на руку путіна. Тому що на період переговорів рф природно запитає припинення вогню. Якщо ми погоджуємося на перемовини, то як ми можемо відмовитися від тимчасового припинення вогню?! А у росії в той же час з'явиться оперативна пауза для перегрупування військ. От до чого можуть привести такі спроби всадити нас за стіл перемовин. Подивимось завтра, як це все виглядатиме. А поки — все це в перспективі", — зазначає офіцер.

Зазначимо, в Офісі президента України відреагували щодо "перемир'я" росії. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк раніше сьогодні наголошував, що заява про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як турецький лідер Реджеп Ердоган виступив із черговою заявою щодо російсько-український переговорів. Зокрема, він наголосив, що планує докласти максимум зусиль, аби все ж організувати діалог між ворогуючими сторонами.

Також "Телеграф" писав, що Ердоган після завершення телефонної розмови з російським диктатором зателефонував Володимиру Зеленському.