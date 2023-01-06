"Свиньи и наследники нацистов": медведев взорвался оскорблениями из-за отказа Украины от "перемирия" на Рождество

Очевидно, путинский приспешник обиделся на нежелание Украины идти на уступки рф

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв, який напередодні відкрито погрожував Вашингтону прямим ударом по Білому Дому, виступив із черговою абсурдною заявою. Зокрема, після пропозицій щодо так званого тимчасового "перемир'я" та припинення вогню від росії, котру українська сторона відкинула, він заявив, що російські військові нібито "спокійно видихнули" і "матимуть мати менше проблем".

Про це у п'ятницю, 6 січня, путінський поплічник написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що йому шкода людей, які втратили можливість сходити до церкви на свято Різдва.

"Українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято. Їхні керівники її відкинули. Думаю, більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у СВО, спокійно видихнула, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво. Менше проблем та лукавства", — йдеться в тексті публікації.

Крім того, третій президент російської федерації заявив, що "свині", маючи на увазі українців, нібито не мають жодної віри та вродженого почуття подяки, мовляв, вони розуміють виключно грубу.

Не упустив медведєв і можливості вкотре вколоти Україну за те, що Захід допомагає їй протистояти повномасштабному російському вторгненню, зазначивши, що саме таким чином "ґрунтується дресура" і вона "буде продовжена західними свинопасами".

"Навіть малограмотна німецька баба Бербок (міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок — ред.) і низка інших, що дивляться по європейському свинарнику, встигли вякнути про неприпустимість перемир'я. Ну, спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин. Їм не звикати", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що росіян, які виїхали з країни через небажання воювати в Україні та тих, хто підтримує українську сторону у війні, потрібно жорстко карати. Зокрема, він запропонував позбавляти таких громадян доходів і не пускати їх назад до росії до кінця їхнього життя.