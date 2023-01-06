"Свиньи и наследники нацистов": медведев взорвался оскорблениями из-за отказа Украины от "перемирия" на Рождество

Очевидно, путинский приспешник обиделся на нежелание Украины идти на уступки рф

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев, который накануне открыто угрожал Вашингтону прямым ударом по Белому Дому, выступил с очередным абсурдным заявлением. В частности, после предложений по так называемому временному "перемирию" и прекращению огня от рф, которые украинская сторона отвергла, он заявил, что российские военные якобы "спокойно выдохнули" и "будут иметь меньше проблем".

Об этом в пятницу, 6 января, путинский приспешник написал в своем Telegram-канале, отметив, что ему жаль людей, потерявших возможность сходить в церковь на праздник Рождества.

"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, участвующих в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", — говорится в текст публикации.

Кроме того, третий президент российской федерации заявил, что "свиньи", имея в виду украинцев, якобы не обладают никакой верой и врожденным чувством благодарности, мол, они понимают исключительно грубую.

Не упустил медведев и возможности в очередной раз уколоть Украину за то, что Запад помогает ей противостоять полномасштабному российскому вторжению, отметив, что именно таким образом "основывается дрессура" и она "будет продолжена западными свинопасами".

"Даже малограмотная немецкая баба Бербок (министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок — ред.) и ряд других, смотрящих по европейскому свинарнику, успели благодарить о недопустимости перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни людей. Им не привыкать", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что россиян, выехавших из страны из-за нежелания воевать в Украине и тех, кто поддерживает украинскую сторону в войне, нужно жестко наказывать. В частности, он предложил лишать таких граждан доходов и не пускать их обратно в россию до конца их жизни.