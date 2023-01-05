"Будем мстить за каждого": медведев открыто пригрозил ударом по Белому дому

Ракеты с заявленной дальностью поражения в 1000 км россия хочет разместить неподалеку от Вашингтона

Фрегат "Адмирал Горшков", который россия только накануне отправила на боевую службу, встанет у берегов США, сравнительно недалеко от Белого дома.

Заявление об этом в четверг, 5 января, сделал зампредседателя Совбеза рф дмитрий медведев.

В классической манере экс-президент рф разразился оскорблениями за поставки США оружия Украине, назвав американцев "sons of bitches" (переводится как "с*чьи дети").

Также медведев заявил, что "главный подарок к Новому году" в виде фрегата "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" на вооружении уже отправился к берегам НАТО.

"Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак", — заявил российский политик.

Отметим, что 100 миль это около 160 километров в метрической системе, а на реке Потомак стоит Вашингтон, где находится Белый дом, резиденция президента США.

Река Потомак на карте США

Так, медведев прямо заявил, что россия разместит рядом с Белым домом судно с ракетами, якобы способными преодолевать противоракетную оборону и поражать цели на расстоянии в 1000 километров.

"Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что же это за хваленые российские ракеты "Циркон", аналогов которым якобы нет больше в мире.