Действительно ли гиперзвуковая? Что известно о ракете "Циркон", которую заказали для армии рф

"Циркон" называют "непобедимым" оружием российского войска, но правдивость таких заявлений может быть сильно преувеличена

Россияне применяют самые разные виды вооружений в войне против Украины, включая смертоносные гиперзвуковые ракеты. Кроме уже ставших привычными "Кинжалов" имеется у рф еще одна разработка — хваленый "Циркон". Десятки таких снарядов, согласно данным росСМИ, были заказаны оккупационной армии у российской промышленности, выполнить заказ планируют на протяжении 2023 года.

"Телеграф" решил рассказать, что это за вооружение, чем опасно и действительно ли оно настолько пугающее, как его пытается выставить для всего мира кремлевская пропаганда. В своем материале мы опираемся на данные из открытых источников, а также на анализ коллег из "УНИАН".

Для начала отметим, что 12 ноября многие российские медиа растиражировали новость о заказе руководством армии рф новой партии "Цирконов" у местных производителей. Всего якобы планируется изготовить "несколько десятков" снарядов, а закончить эту работу должны в течении 2023 года.

Ранее же громкие заявления о "Цирконах" исходили от самого диктатора владимира путина, который летом обещал, что российский флот обязательно получит данное вооружение. При этом использовалась любимая пластинка пропагандистов — о том, что ракеты "не имеют аналогов во всем мире". Но так ли это?

Что известно про "Циркон"?

В официальных заявлениях минобороны рф "Циркон" фигурирует, как гиперзвуковая ракета. Считается, что она способна поражать цель на расстоянии до 1000 км, при этом развивая скорость около 9 Маха (в переводе на человеческий — до 3 км/сек). Изначально отмечалось, что данная разработка предназначена для использования исключительно на флоте — как надводными кораблями, так и подлодками. Однако в последнее время россияне заговорили о производстве наземных пусковых установок для "Цирконов".

Инфографика о "Цирконе"

Изначально заявлено, что подобные снаряды несут боевой заряд весом от 300 до 400 кг, что весьма опасно для предполагаемых целей ракет. При этом он способен содержать ядерные частицы, что повышает его опасность. Однако другие габариты "Циркона" весьма ограничены, ведь на данный момент используют при пуске те же контейнеры, что и российские противокорабельные "Ониксы". Характеристики последних в три раза хуже, что заставляет сомневаться в эффективности "Цирконов", которым необходимо при пуске развивать намного большую скорость, нежели "предшественники".

В чем проблема?

Для того, чтобы теоретические данные о дальности и эффективности поражения цели, заявленные для "Циркона", применялись на практике, россиянам нужно было освоить новые технологии, связанные с гиперзвуком. Это и нюансы оформления двигателей ракеты, и сплав, из которого изготовляется корпус снаряда. При той скорости, которую якобы способен развивать "Циркон", материалы для обычных ракет при разработке не подходят — иначе ракета сгорит во время полета.

Специалисты рассматривают два варианта, как "Циркон" могут наводить на цель. В первом варианте — фактически никак. То есть ракета "получает" в систему определенные данные, а дальше летит по инерции. Если это правда, то снаряды имеют огромное отклонение от изначально запланированной цели, однако разрушения причиняет знатные.

3М22 Циркон

Во втором варианте допускается, что "Циркон" все же не является полноценной звуковой ракетой. Тогда получается, что снаряд оборудован улучшенным твердотопливным двигателем, который способен помочь ему разогнаться до заявленной скорости в 9 Маха. Радиолокационная головка ракеты же начинает выискивать цель уже при снижении и, соответственно, сбросе скорости.

Вторую версию подтверждают и немногочисленные видео учебных испытаний "Цирконов". Ведь если бы снаряд действительно был настолько быстрым, как об этом заявляют россияне, камера не смогла бы полноценно зафиксировать его полет, чтобы показать при дальнейшей пропаганде. Таким образом хваленный "Циркон" может быть жертвой очередного российского мифа о "непобедимости" оккупационной армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о зенитно-ракетном комплексе Aspide, который Украине для обороны передает Испания. С помощью такого вооружения мы можем улучшить нашу систему ПВО.

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