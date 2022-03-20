путин пошел с козырей и применил против Украины гиперзвуковые ракеты: что это значит

Такую ракету сбить очень сложно

Россия действительно применила для ударов по Украине гиперзвуковые ракеты. Заявления российского Минобороны подтвердили американские специалисты, сообщает CNN.

Днем ранее в России заявили, что для атаки складов боеприпасов в Делятине на Прикарпатье применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Украинские военные удары подтвердили, но тип ракет не уточнили.

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CNN допускает, что применение такого типа ракет является сообщением для Запада о военных возможностях России, а также намеком на готовность применять против Украины еще более мощное оружие, чем было до этого.

Отметим, что схожего мнения придерживается и военный обозреватель и главред сайта Апостроф Денис Попович. Он отметил, что это действительно передовая технология, и у Украины только теоретически есть возможность защититься от такого оружия. При этом россия довела разработки гиперзвукового оружия до действующих и этим опередила США.

Как действует гиперзвуковая ракета

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" базируются на истребителях МиГ-31К. Они могут подниматься на высоту свыше 20 тысяч метров и запускать ракеты вне плотного слоя атмосферы. Скорость ракеты при запуске превышает скорость звука в несколько раз. Стрелять по цели можно с расстояния больше 1000 километров. По информации CNN, ракеты летят сверхбыстро по низкой траектории, что затрудняет обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и радарами ПРО.

Как защититься от гиперзвукового оружия

Как утверждает Попович, теоретически для ЗРК С-300В разрабатывались противобаллистические ракеты 9М82, которые могут лететь со скоростью 2600 метров в секунду. Но неизвестно, есть ли у Украины такое оружие. Защита от гиперзвукового оружия сейчас только разрабатывается богатыми государствами такими как США и Китай. При этом сбить самолет носитель ракеты — почти невозможно, ведь как поясняет обозреватель, они могут стрелять с территории россии.

Что важно знать

Самолетов для несения ракет, как и их самих у россии мало, их начали тестово ставить на боевое дежурство в 2018 году. При этом их не планировали тратить на Украину:

"Это был довод для более мощных противников — Соединенных Штатов и НАТО. С Украиной предполагалось расправиться более традиционными средствами. Но, как видим, сопротивление украинского общества и украинской армии, вынуждает российское руководство выкладывать против нас даже такие дорогостоящие козыри", — пишет Попович.

Ранее "Телеграф" писал, что обычной российской армии не удается удержать инициативу в районе Мариуполя и сопротивление украинских военных изрядно потрепало силы в регионе.