Осада Мариуполя ослабила россиян: свежие карты боев в Украине на 20 марта
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Оккупанты стремительно теряют время и боевую мощь
На 25-й день военных действий в Украине российские оккупанты уже сильно измотаны, — в частности, их планы сильно подкосила затянувшаяся осада Мариуполя, который они собирались взять легко и с небольшими потерями.
Теперь их силы в том направлении ослаблены, — такой вывод можно сделать по свежим картам боев на утро воскресенья, 20 марта, сообщает "Телеграф".
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По мнению экспертов Institute for the Study of War, военные рф теряют время, инициативу и боевую мощь в Мариуполе, и даже в случае его падения у них не останется достаточно сил для дальнейшего продвижения в регионе.
Также, судя по всему, оккупанты пытаются пройти к Кривому Рогу Днепропетровской области, возможно, чтобы через него в дальнейшем получить доступ к Днепру и Запорожью.
На карте DeepState четко видно, что помимо всего прочего россияне еще продолжают продвигаться под Николаевом после разгромного поражения (синим выделены недавно освобожденные позиции, красным, — где была замечена активность войск рф).
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что сбежавшие из Мариуполя украинцы застряли в ближайших к нему населенных пунктах без еды.