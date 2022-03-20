Укр

Осада Мариуполя ослабила россиян: свежие карты боев в Украине на 20 марта

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2117
Украинские защитники уверенно наносят врагу поражение Новость обновлена 20 марта 2022, 06:08
Украинские защитники уверенно наносят врагу поражение

Оккупанты стремительно теряют время и боевую мощь

На 25-й день военных действий в Украине российские оккупанты уже сильно измотаны, — в частности, их планы сильно подкосила затянувшаяся осада Мариуполя, который они собирались взять легко и с небольшими потерями.

Теперь их силы в том направлении ослаблены, — такой вывод можно сделать по свежим картам боев на утро воскресенья, 20 марта, сообщает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишитесь на наш Телеграм

По мнению экспертов Institute for the Study of War, военные рф теряют время, инициативу и боевую мощь в Мариуполе, и даже в случае его падения у них не останется достаточно сил для дальнейшего продвижения в регионе.

Также, судя по всему, оккупанты пытаются пройти к Кривому Рогу Днепропетровской области, возможно, чтобы через него в дальнейшем получить доступ к Днепру и Запорожью.

Карта боевых действий в Украине 20.03.2022
Карта боевых действий в Украине 20.03.2022

На карте DeepState четко видно, что помимо всего прочего россияне еще продолжают продвигаться под Николаевом после разгромного поражения (синим выделены недавно освобожденные позиции, красным, — где была замечена активность войск рф).

Карта боевых действий Николаев-Кривой Рог 20.03.2022
Карта боевых действий Николаев-Кривой Рог 20.03.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что сбежавшие из Мариуполя украинцы застряли в ближайших к нему населенных пунктах без еды.

Теги:
#Карта #Война
Украинские защитники уверенно наносят врагу поражение
В регионах
Осада Мариуполя ослабила россиян: свежие карты боев в Украине на 20 марта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские защитники уверенно наносят врагу поражение
Осада Мариуполя ослабила россиян: свежие карты боев в Украине на 20 марта
Дата публикации
Категория
СНБО
В Украине запретили деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария", но не навсегда: подробности
Дата публикации
Категория
Мариуполь
"Полнейшая калька нацистов": оккупанты похищают жителей Мариуполя и вывозят их в россию
Дата публикации
Категория
Андрей Палий
ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморского флота рф: подробности
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отстреливать орков и на земле и в небе
Война — день 25: россияне теряют превосходство в небе Украины но продолжают обстреливать мирное население