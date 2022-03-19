Оккупанты заявили о применении нового оружия в Украине

Российская пропаганда продолжает крепчать

На 24 день войны в министерстве обороны российской федерации сделали новое громкое заявление, что во время "спецоперации" в Украине российская армия якобы применила гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал", чтобы уничтожить подземный военный состав, расположенный в западной части украинского государства.

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Согласно информации, которую в субботу, 19 марта, обнародовала "УП", ссылаясь на официального представителя минобороны россии Игоря Конашенкова, 18 марта авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами якобы уничтожил мощный подземный склад ракет и боеприпасов предназначенных для украинской авиации. Также в ведомстве рф добавили, что этот состав будто бы находился в населенном пункте Делятин, что на Прикарпатье.

Стоит отметить, что по данным росСМИ, "Кинжал" является авиационным комплексом с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой, созданным на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К.

По словам военных страны-агрессора, эта система способна поразить цель на дальности более 2 тысяч километров и преодолеть все возможные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Мы, в свою очередь, хотим подчеркнуть, что никаких сведений согласно атаке украинских территорий модернизированными "кинжалами" из россии ни в официальных украинских ведомствах, ни в соцсетях и украинских СМИ не было, что в очередной раз свидетельствует о попытках российской федерации "запудрить мозги" российскому населению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что появились факты, согласно которым можно предположить, что российская федерация, в частности ее "верхушка" может прибегнуть к очередным провокациям, чтобы попытаться затянуть войну с Украиной.