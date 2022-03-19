В россии могут пойти на провокации против мирного населения рф - Генштаб ВСУ

российское командование может попытаться затянуть войну

Украинские защитники и защитницы 24 день продолжают оборонять страну от российских захватчиков. За минувшие сутки уничтожено 12 авиа единиц противника, среди которых 2 самолета, 3 вертолета, 3 беспилотника и 4 крылатых ракеты.

Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. Также удалось уничтожить технику оккупантов в Николаевской и Сумской области. При ликвидации вооруженных захватчиков, один из них оказался высокопоставленным российским военным — командующим 8 общевойсковой армии Южного военного округа рф генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым.

После того, как враг понес ощутимые потери, есть риск того, что в россии могут принять решение об открытой мобилизации "для продолжения затяжной, изматывающей войны" и даже пойти на провокации с жертвами среди мирных граждан их страны. Такая методика уже использовалась перед началом второй чеченской кампании.

На территории Украины враг несет потери, раненых переправляют в Белорусь, но и там отмечен высокий процент смертности среди раненых армии рф. Отметим, что сообщается о задействовании всех медучреждений с хирургическими отделениями в городе Гомель. У оккупантов сохраняется проблема с обеспечением, деморализованность личного состава и дезертирство.

Как ранее писал "Телеграф", россияне пытаются окопаться в районе столицы Украины.