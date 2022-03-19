Войска путина пытаются окопаться под Киевом: их засекли с космоса

Оккупанты пытаются закрепиться на позициях на Киевском направлении

Российская армия под Киевом решила закрепиться на оккупированных позициях и начала окапываться для отражения контратак. Однако это не осталось незамеченным для спутников Maxar.

Снимком поделился журналист Илья Пономаренко в своем Твиттер.

"Новые свидетельства указывают на то, что россия меняет свою тактику в сторону долгосрочной статической войны", — написал он.

По его словам, на кадре видны позиции сил оккупантов в районе между Гостомелем и Озерами к северу от Киева.

"Удачи в обороне на враждебной местности в условиях острой нехватки ресурсов", — добавил он.

Как сообщалось ранее, россияне 18 марта увеличили число ракетных обстрелов и вылетов боевой авиации. Так согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 4 ракетных удара, выпустив 14 ракет, а их самолеты совершили 40 боевых вылетов.

Несмотря на это, Украина продолжает успешно применять свою собственную авиацию и сохранить больше половины своих самолетов даже несмотря на регулярные обстрелы аэродромов оккупантами.

Одним из примеров этого является авиаудар по аэродрому в Чернобаевке, где ВС ВСУ ликвидировали очередного российского генерала Андрея Мордвичева.