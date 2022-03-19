Украинская авиация дает серьезный отпор оккупантам и остается боеспособной: детали

Оккупанты не смогли достичь превосходства в воздухе.

Российские оккупанты с момента начала вторжения уже выпустили по Украине более тысячи ракет по различным целям, включая и военные аэродромы. Однако несмотря на это ВС Украины смогли сохранить большую часть своих самолетов.

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства, передает BBC.

По его словам, по состоянию на 18 марта их число достигло 1080.

Чиновник Пентагона также отметил, что существенного продвижения российских войск не было зафиксировано ни на одном из направлений. В частности, противник был остановлен на подступах к Киеву и Харькову, а Чернигов и Мариуполь хоть и были осаждены, но ожесточенное сопротивление украинских защитников не позволяет установить контроль над ними.

Кроме того, в США заявляют, что больше половины украинских боевых самолетов все еще остаются в боеспособном состоянии даже несмотря на регулярные обстрелы аэродромов.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что 18 марта россия увеличила число ракетных и авиаударов по городам Украины. В частности сообщалось, что за день оккупанты выпустили 18 ракет и совершили 40 боевых вылетов.

Вместе с тем утром украинская авиация провела налет на захваченный россиянами аэродром в Чернобаевке, вследствие чего там был ликвидирован генерал оккупантов