ЗРК Aspide в Украине: на что способно оружие, переданное Испанией (видео)

Комплектация ракет для ЗРК Aspide может быть разной

В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide. И если первый комплекс уже известен тем, что "прикрывает" Вашингтон и может сбивать цели на высоте в 16 км, то зенитно-ракетные комплексы с ракетами Aspide от испанского правительства могут преподнести сюрпризы.

Полное название комплексов — Skyguard Aspide, они достаточно мощные, но не смогут полноценно "закрыть" небо над Украиной. Они считаются максимально пригодными для обороны стратегических объектов по типу аэродромов или промышленных предприятий.

У комплекса могут быть два вида ракет Aspide — обычные и Aspide 2000. По данным сайта международной компании-производителя у обновленной версии одноступенчатый двигатель и дальность свыше 25 км. Обычна я ракета может "сделать" до 10 км.

Основные характеристики Aspide:

Дальность — 35 км,

максимальная высота — 8 км,

длина ракеты — 3,7 м,

Система наведения — моноимпульсная, производства Selenia.

Особенностью Skyguard Aspide является то, что их можно использовать вместе с зенитными артустановками для большей эффективности в стрельбе по целям на малых высотах, а также соединять с современными системами ПВО чтобы они обменивались данными с другими комплексами.

Ранее "Телеграф" рассказывал про ЗРК SAMP/T, который Украине может передать Италия. Другие ЗРК Украина получает от партнеров и берет в качестве трофеев. Например, ЗРК "ОСА". Украине такая техника знакома, поскольку также стоит на вооружении и в украинской армии.