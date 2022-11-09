Украина получит новейший комплекс ПВО? Что известно о ЗРК SAMP/T, который может передать Италия

Вражеские самолеты можно сбивать на высоте до 25 км и дальности 100 км, ракеты несколько ближе

Италия готовит новый пакет военной помощи, в состав которого может попасть новейшая система ПВО из числа тех, которые существуют в Евросоюзе. Речь идет о франко-итальянских ЗРК средней дальности SAMP/T.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянской правительственной коалиции.

ЗРК SAMP/T является новейшим из существующих на вооружении стран ЕС, хотя его разработка началась еще в 1989 году, на вооружение он был принят в 2014 году и отличается поэтому отличными характеристиками.

Основой для ЗРК послужила ракета Aster 30 — адаптированная к наземному пуску ракета "воздух-воздух", которую глобально переработали и добавили первую маршевую ступень и маневровые двигатели, позволяющие ей активно маневрировать с перегрузками до 60 g.

8 ракет на одной пусковой установке ЗРК способны сбить вражеские самолеты на дальности до 100 км, а ракеты – до 25 км и на высоте до 25 км. При этом скорость полета самой ракеты составляет 1,4 Маха или порядка 1500 км/ч что позволяет сбивать большинство ракет, которыми россияне обстреливают украинские города.

При этом ЗРК оборудован такими средствами связи, обнаружения цели и управления огнем, что может позволять отслеживать до 16 целей одновременно, а для управления комплексом достаточно всего 14 человек.

В состав одной батареи может входить от 1 до 6ПУ, то есть батарея может иметь до 48 ракет, а общее количество выпущенных комплексов составляет несколько десятков единиц.

Тем временем Украина запросила у США возможность получения еще одной новейшей системы ПВО — C-RAM, представляющая собой скорострельную шестиствольную 20-мм пушку М61 Vulcan.