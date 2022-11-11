Помощь союзников и трофеи – ПВО Украины серьезно усиливается

ВСУ снабжают своим ПВО как партнеры так и оккупанты

Помимо стационарных систем ПВО, которые получает Украина для защиты своих городов от террористических атак россиян, существуют еще и мобильные армейские системы ПВО, которые сопровождают армию. И здесь для ВСУ все тоже складывается хорошо.

Помощь от США – ЗРК Avenger

В четверг, 10 ноября, США заявили о поставке в Украину нового пакета военной помощи на общую сумму в 400 млн дол., в том числе 4 ЗРК Avenger – самоходных комплексов на базе армейского автомобиля HMMWV.

Данный ЗРК представляет из себя хороший образец мобильного комплекса ЗРК, который способен прикрывать от атак с воздуха наступающие войска благодаря 8 ракетам "Стингер", собственной РЛС и вооружен пулеметом калибра 12,7 мм.

Хотя комплексу уже более 30 лет, он достаточно эффективен ведь способен сбивать воздушные цели на высотах до 4 км и на расстояниях до 5,5 км, то есть осуществляет ближнее прикрытие войск от атак с воздуха.

Трофей от оккупантов – ЗРК Оса

Также в ходе успешного наступления на Херсонщине трофеем ВСУ стал самоходный ЗРК "Оса".

Данный вид зенитного оружия гораздо старше, так как начал производиться в 1970-м году, но все же обладает также неплохими характеристиками, так его 4-6 ракет (в зависимости от модификации), могут сбивать цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км. При этом скорость перехватываемой цели может быть до 500 метров в секунду, что позволяет сбивать большую часть самолетов и ракет имеющихся на вооружении оккупантов.

Трофейная ЗРК станет как минимум третьей для ВСУ с сентября, при этом "Оса" также состоит на вооружении украинской армии.

И "Оса" и Avenger придутся весьма кстати ВСУ при осуществлении будущих наступательных операций.

Наряду с оружием ПВО Украина надеется на усиление собственных ударных авиационных возможностей благодаря возможной передаче американских штурмовиков А-10.