Истерика медведева показывает правильность поступков Германии и беспомощность россии

После того, как Украина отвергла перемирие путина, его предшественник дмитрий медведев разразился оскорблениями в адрес нашей страны и не только. Под раздачу попала и глава немецкого МИД Анналена Бербок, которую тот назвал "германской бабкой".

В Германии уже отреагировали на оскорбления российского зампреда совбеза, пишет издание Bild.

В посте, который посвящен негативной реакции Украины на путинское рождественское перемирие, дмитрий медведев обозвал украинцев "свиньями", а европейских партнеров — "хозяевами свиней" и "смотрящими по европейскому свинарнику". Главу МИД ФРГ экс-президент россии назвал "германской бабкой", которая успела "вякнуть" про недопустимость перемирия. Напомним, что министр иностранных дел Германии достаточно молода, ей толкьо 42 года.

Хамское выражение медведева назвали издевательством и заявили, что подобная реакция только подтверждает правильность поступка людей, о которых идет речь.

"Подобные тирады и оскорбления по-прежнему являются лучшим показателем того, что люди, о которых идет речь, поступили очень правильно, когда это так раздражает таких людей как медведев",- сказано в сообщении.

Также в издании отметили, что медведев, судя по всему, находится на пределе своих возможностей из-за неудач россии. Все, что ему сейчас остается, это просто кричать оскорбления, тем самым еще больше унижая россию в глазах всего мира.

"Все это совершенно ясно показывает, что медведев, похоже, находится на пределе своих возможностей из-за неудач россии", — резюмировали немцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Михаил Подоляк ответил путину на предложение о перемирии. Советник главы ОП заявил, что россия должна убраться с территории Украины, никаких дургих временных перемирий не будет.