Будет больше военной помощи: в Харьков внезапно приехала глава МИД Германии

Германия обещает продолжать поддерживать Украину

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок после необъявленного визита в Харьков заявила, что украинцы могут и далее продолжать рассчитывать на полную поддержку Берлина.

Как сообщается на сайте МИД Германии, во время визита министр назвала город "символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий".

Она отметила, что ее визит имел цель получить представление о происходящем в Харькове и послушать о том, как жители справляются с войной и зимой.

"Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", — сказала Бербок, отметив, что речь идет о помощи с энергетическим оборудованием и теплыми вещами, а также оружием для ВСУ.

Также министр сообщила, что Берлин хочет сделать Киеву "конкретные предложения" относительно укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и приведения процедур в соответствии со стандартами ЕС, чтобы ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который прибыл в Харьков вместе с Бербок, отметил, что хоть город получил масштабные повреждения от действий россиян, он также является свидетельством успешного контрнаступления ВСУ.

"Харьков сейчас является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров", — написал он в своем Twitter, и добавил, что не сомневается в скором поступлении военной помощи от Германии.

Как сообщалось ранее, Бербок накануне заявила, что до тех пор, пока россия не станет демократичной страной, иметь нормальные отношения с ней невозможно.