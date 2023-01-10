Украина получит усовершенствованные NASAMS: Канада объявила о новой помощи

Глава Минобороны Канады объявила о новых поставках вооружения в Украину

Канада передаст Украине ЗРК NASAMS, которые закупит у США. По словам министра обороны Аниты Ананд, это будут усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы.

Об этом глава Минобороны Канады сообщила в Twitter. Она добавила, что утром 10 января созванивалась с главой украинского Минобороны, который и натолкнул ее на этот шаг.

Алексей Резников сообщил канадской коллеге, что системы ПВО сейчас в приоритете для Украины. Поэтому Канада решила помочь нашей старне и поставить ЗРК NASAMS, которые закупит у Америки.

"Сегодня утром я разговаривала с министром обороны Украины Алексей Резниковым и услышала его напрямую: системы ПВО являются главным приоритетом Украины. Вот почему Канада закупает в США национальный усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс (NASAMS) для передачи Украине", — написала Ананд в соцсети уже во вторник вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за очередную помощь Украине. Президент подчеркнул, что новые ЗРК усилят защиту украинского неба.

"Уважаемый Джастин Трюдо, ваше подлинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан", — написал Зеленский в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США могут передать Украине БТРы Stryker. Скорее всего, они войдут в следующий пакет военной помощи от Америки.