Берет больше, везет тише: США могут передать Украине БТРы Stryker

Администрация США может принять решение по отправке Strykers в будущем пакете военной помощи Украине

После передачи очередного пакета военной помощи Украине США рассматривают возможность отправки Киеву боевых бронированных машин Stryker, чтобы помочь ВСУ отразить ожидаемое российское весеннее наступление.

Об этом со ссылкой на два своих источника сообщает издание Politico. По словам представителей Пентагона, "Страйкеры" могут стать частью следующего транша военной помощи Украине, о котором администрация США может объявить в конце следующей недели во время очередного заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").

Чиновники Минобороны подчеркнули, что окончательного решения нет, и администрация может принять его по Stryker в следующем пакете помощи.

И хотя БТР Stryker не столь мощный и защищенный, как танк, восьмиколесная бронированная боевая машина, построенная General Dynamics Land Systems, может работать в снегу, грязи и песке, хотя внедорожная мобильность несколько ограничена отсутствием гусениц.

Как пишет издание, США уже направили Украине тысячи боевых машин, в том числе вездеходы Humvees и машины с противоминным бронированием, используемые для перемещения войск на поле боя. Но Strykers могут занять нишу между танками и более легкими бронетранспортерами.

По словам военных, что колесная машина движется тише, чем БМП Bradley, и может перевозить больше десантников — девять по сравнению с шестью в стандартном M2.

Эти машины американские военные активно использовали в Ираке, где можно было быстро перебрасывать пехотные батальоны США по асфальтированным дорогам, обеспечивая при этом большую защиту, чем Humvee, и прикрытие пулеметои калибра .50 (украинский аналог — 12,7 мм), управляемого дистанционно изнутри автомобиля.

Известно, что БТР Stryker — семейство колёсных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, созданных на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8.

ВСУ уже эксплуатируют машины, аналогичные "Страйкерам", поскольку первые из запланированных 39 канадских БТРов начали прибывать в Украину в последние недели. Первоначально машины были закуплены для канадских вооруженных сил, но в июне премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что перенаправляет их поставки в Украину.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что вскоре США начнут обучать украинских военных управлению "убийцами танков". Именно так называют БМП Bradley, оснащенные противотанковыми ракетами TOW.