ВСУ получат ракеты, технику, САУ: подробности нового пакета военной помощи от США (фото, видео)

Новый пакет помощи дает нам возможности для освобождения нашей территории на востоке и юге, отметил глава Минобороны

Трехмиллиардный пакет военной помощи Украине от США будет включать в себя множество вдов техники и вооружения. Кроме 50 БМП Bradley, известных совей живучестью, Силы обороны Украины пополнят в дополнение ним 500 противотанковых ракет TOW и 250 тыс патронов 25 мм калибра.

Согласно данным от министра обороны Украины Алексея Резникова, пакет также включает в себя:

100 бронетранспортеров M113,

55 противоминных транспортных средств MRAP,

138 многоцелевой мобильный транспорт HMMWV,

18 самоходных гаубиц калибра 155 мм, столько же машин обеспечения боеприпасами.

155 мм снаряды — 70 тысяч артиллерийских, 500 высокоточных, 1200 — дистанционного минирования RAAM,

36 буксируемых гаубиц 105 мм и 95 тысяч артснарядов к ним,

10 тысяч минометных снарядов 120 мм,

неназванное количество боеприпасов для HIMARS,

ракеты для ПВО РІМ-7,

4 тысячи авиаракет Zuni,

около 2 тысяч противотанковых ракет.

Кроме масштабных видов вооружений ВСУ также получат снайперские винтовки, пулеметы, патроны, противопехотные боеприпасы Claymore, приборы ночного видения и оптику, необходимые запчасти и полевое оборудование.

Подробнее стоит остановиться на двух пунктах из поставки. Неназванные самоходные гаубицы 155 мм в количестве 18 штук могут оказаться САУ Paladin — модификацией артустановки М109. В отличие от базовой версии установили башню с улучшенной броней, оборудована автоматизированной системой управления огнем, навигационной системой, автоматическим наведением орудия. Может вести огонь с короткими остановками и применять технику парной стрельбы. В базовом варианте М109 кроме пушки оборудована также и пулеметом, едет по шоссе со скоростью около 60 км/час и имеет запас хода в более 300 км.

Характеристики М109 Paladin

Другой пункт, нуждающийся в пояснении — ракеты РІМ-7. Они более известны как Sea Sparrow. Это корабельна зенитная и противоракетная система малой дальности. Несмотря на то, что изначально предполагалось использование только на кораблях, в Тайвани их эксплуатировали как ракеты наземного базирования. Согласно имеющимся данным ракеты, переданные Украине можно запускать как с моря, так и с суши. У них радиолокационное наведение. Вероятно, их могут использовать для стрельбы из установок "Бук". Операционная дальность ракеты — 19 км.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и Германия решила не медлить — Украине предоставят новое вооружение. Речь о БМП Marder.