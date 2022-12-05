Лучше советских БМП: как гусеничные броневики от союзников показали себя под Бахмутом (видео)

Украина получила минимум две сотни бронетранспортеров М113 от разных стран

Украинские западные союзники среди прочего передают нашей стране современные бронетранспортеры, которые успешно проявляют себя на наиболее горячих участках фронта. Среди них гусеничные БТР М113, которые украинские военные используют под Бахмутом. На фронте присутствуют разные варианты модификаций техники, в том числе и YPR-765 голландского производства.

Опираясь на впечатления от использования, защитники отмечают, что бронетранспортер при высокой проходимости весьма маневренный. Сравнивая с БМП советского образца имеет ряд преимуществ, например — при крутых поворотах не слетает гусеница. Механик-водитель "Лотос" рассказал АрміяInform, что в БТР установлена коробка-автомат:

"По сравнению с боевыми машинами пехоты, образца советского союза, эти бронетранспортеры гораздо более маневренны, более просты в управлении, оснащены автоматической коробкой передач, легки в обслуживании. Броня запросто выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета и даже гранатомета", — цитирует издание слова военного.

Технические характеристики М113:

существует четыре основных модификации (далее в основном указаны базовые данные),

Максимальная скорость по шоссе — 64 км/ч,

Максимальная скорость на плаву — 5,6 км/ч,

Запас хода по шоссе — 320 км (в более поздних модификациях — 480 км),

Экипаж (данные АрміяInform) — три человека,

Десант — до 12 человек,

Оружие — пулемет 12,7-мм "Браунинг", при потребности — гранатомет МК19.

В Украине также используются БМП YPR-765 — голландский вариант М113. Он незначительно отличается от предшественника, но как и другие БМП считается более вооруженным, чем БТР.

Характеристики YPR-765 / Инфографика АрміяInform

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Швеция помогла Украине с зимним обмундированием, системами ПВО и техникой для фронта на рекордную для страны сумму. Военная помощь весьма кстати, ведь с наступлением морозов военные действия могут значительно активизироваться.