Укр

ПВО и не только: Швеция помогла Украине на рекордную сумму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимняя форма от Швеции пригодится защитникам на фронте Новость обновлена 29 ноября 2022, 09:08
Зимняя форма от Швеции пригодится защитникам на фронте

Швеция продолжает поддерживать Украину в меру политических и экономических возможностей

Швеция предоставила пакет помощи Украине — военное снаряжение и техника дополнены финансами. Речь о рекордной сумме для помощи от этого государства. Об этом было объявлено во время пребывания министров иностранных дел восьми европейских государств в Киеве.

Как рассказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, Украине передали военную и гуманитарную помощь на зиму. "Мы привезли наибольший в истории наших отношений пакет — наземные системы ПВО, транспорт, боеприпасы и панцирники", — отметил министр добавив что также в пакет входит зимнее оборудование и форма.

Также министр сообщил про выделение 270 млн евро, что на 100 млн больше чем ранее. Средства финансовой поддержки дадут возможность Украине находить все, что нужно в большей мере на рынке. Биллстрем отметил, что Швеция продолжит поддерживать украинцев до конца, а также участвовать в продовольственной программе инициированной Украиной.

Точные модели переданного оборудования не разглашаются. Ранее сообщалось, что Швеция может передать Украине RBS-70 NG — ПЗРК для борьбы с низколетящими вертолетами или самолетами. Отметим, что часть стран передает Украине помощь непублично. В свою очередь усилилась и помощь украинским Силам обороны от самих украинцев — в результате атак на энергосистему, количество благотворительных донатов выросло.