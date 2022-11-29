ППО і не лише: Швеція допомогла Україні на рекордну суму

Швеція продовжує підтримувати Україну в міру політичних та економічних можливостей

Швеція надала пакет допомоги Україні – військове спорядження та техніка доповнені фінансами. Ідеться про рекордну суму для допомоги від цієї держави. Про це було оголошено під час перебування міністрів закордонних справ восьми європейських держав у Києві.

Як розповів міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, Україні передали військову та гуманітарну допомогу на зиму. "Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет — наземні системи ППО, транспорт, боєприпаси та панцирники", — зазначив міністр, додавши, що також у пакет входить зимове обладнання та форма.

Також міністр повідомив про виділення 270 млн євро, що на 100 млн більше, ніж раніше. Кошти фінансової підтримки дадуть можливість Україні знаходити все, що потрібно більшою мірою на ринку. Біллстрьом зазначив, що Швеція продовжить підтримувати українців до кінця, а також брати участь у продовольчій програмі, ініційованій Україною.

Точні моделі переданого обладнання не розголошуються. Раніше повідомлялося, що Швеція може передати Україні RBS-70 NG — ПЗРК для боротьби з вертольотами або літаками, що низько летять. Зазначимо, що частина країн передає Україні допомогу непублічно. Своєю чергою, посилилася і допомога українським Силам оборони від самих українців — внаслідок атак на енергосистему кількість благодійних донатів зросла.