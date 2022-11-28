ППО для України і не лише: заява глав МЗС 7 європейських країн

Країни пообіцяли підтримувати зусилля України щодо відновлення зруйнованої інфраструктури, а також допомогти з отриманням систем ППО

У понеділок, 28 листопада, міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції разом приїхали до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України на тлі посилення ракетного терору з боку росії та перебоїв з електрикою.

У своїй спільній заяві, яка була оприлюднена на сайті МЗС, йдеться, що російські атаки підірвали стабільність і безпеку в Європі і є нападом на світовий порядок, що базується на правилах.

Зазначається, що країни продовжать спільну роботу щодо підтримки можливостей України щодо збереження своєї незалежності. Це включає як гуманітарну підтримку, і військову.

"Ми вважаємо важливим продовжувати надавати міжнародну підтримку, спрямовану на вдосконалення можливостей протиповітряної оборони України, що дозволить захистити цивільну інфраструктуру країни від нелюдських нападів росії", — йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що країни зобов’язалися продовжувати допомагати з відновленням об’єктів критичної інфраструктури України та шукатимуть способів зробити це коштом заморожених російських коштів.

Як повідомлялося раніше, росіяни незабаром можуть завдати нового масштабного ракетного удару по Україні, а тому влада рекомендує українцям зробити запаси продуктів харчування на тривалий термін, оскільки не виключені нові блекаути.