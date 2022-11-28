ПВО для Украины и не только: заявление глав МИД 7 европейских стран

Страны пообещали поддерживать усилия Украины по восстановлению разрушенной инфраструктуры, а также помочь с получением систем ПВО

В понедельник, 28 ноября, министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции вместе приехали в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне усиления ракетного террора со стороны россии и перебоев с электричеством.

В своем совместном заявлении, которое было обнародовано на сайте МИД, говорится, что российские атаки подорвали стабильность и безопасность в Европе и являются нападением на основанный на правилах мировой порядок.

Отмечается, что страны продолжат совместную работу по поддержке возможностей Украины по сохранению своей независимости. Это включает как гуманитарную поддержку, так и военную.

"Мы считаем важным продолжать оказывать международную поддержку, направленную на усовершенствование возможностей противовоздушной обороны Украины, что позволит защитить гражданскую инфраструктуру страны от бесчеловечных нападений россии.", — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что страны обязались продолжать помогать с восстановлением объектов критической инфраструктуры Украины и будут искать способы сделать это за счет замороженных российских средств.

Как сообщалось ранее, россияне вскоре могут нанести новый масштабный ракетный удар по Украине, а потому власти рекомендуют украинцам сделать запасы продуктов питания на длительный срок, поскольку не исключены новые блэкауты.