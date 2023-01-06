Укр

Не только БМП Bradley: что получит Украина в масштабном пакете помощи от США

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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M2А2 Bradley
M2А2 Bradley

США значительно усилят возможности ВСУ

США выделили Украине самый масштабный пакет военной помощи в размере 3 миллиардов долларов, в рамках которого украинские защитники получат БМП Bradley и другое оружие.

Как рассказала во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, этот пакет будет включать в себя бронетранспортеры, САУ, ракеты, боеприпасы и другую технику.

Из этого пакета 225 миллионов будут направлены на долгосрочную модернизацию армии и развитие возможностей ВСУ.

Еще $682 миллиона будут переданы странам восточного фланга НАТО на закупку военной техники.

Украина в свою очередь получит 50 боевых машин пехоты M2А2 Bradley, а также 500 противотанковых ракет к установленным на них комплексам TOW и 250 тысяч боеприпасов к 25-мм автоматической пушке.

Кроме того, ВСУ получат еще сотню бронетранспортеров М113, 55 защищенных от мин бронетранспортеров (MRAP), 138 "Хамви", дополнительные ракеты к HIMARS, ракеты Sea Sparrow к зенитным системам, а также другое оружие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое БМП "Брэдли" и почему их поставки в Украину значительно усилят возможности ВСУ.

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#Украина #США #БМП