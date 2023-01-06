У Байдена дали понять путину, что игра в "перемирие" не сработала: сделано заявление

Украина получит от США РСЗО, зенитные ракеты и бронетехнику, заявили у Байдена

Несмотря на якобы мирные предложения президента рф владимира путина о Рождественском перемирии и прекращении огня на 36 часов, США США не видят перспектив прекращения огня на Украине в ближайшие месяцы, поэтому считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Говоря о последнем пакете помощи Украине она прицитировала слова главы американской администрации Джо Байдена.

"Как сказал вчера президент, война находится в критической точке, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", — заявила она.

Напомним, 6 января США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 3 млрд долл., которые пойдут на укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ВСУ.

В своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в пакет помощи от США вошли "вкусняшки": РСЗО HIMARS; броневики MRAP; зенитные ракеты Sea Sparrow, а также БМП M2 Bradley.

Также напомним, что Вашингтон уже предоставил Украине военной помощи на 19 миллиардов долларов и на 2023 год Байден подписал военный бюджет США , в котором 45 млрд долларов — пойдут на помощь Украине.