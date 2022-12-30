Защитит от мин и уничтожит танк. В 2023 году ВСУ получат от США мощную технику

Новая техника сможет противостоять даже более мощным танкам оккупантов

ВСУ продолжают пополняться новой техникой от западных партнеров, и наряду с уже привычными легкими бронетранспортерами и автомобилями, в 2023 году ВСУ смогут получить мощное оружие для мотопехоты – американскую БМП M2 Bradley.

Об этом со ссылкой на свои источники в правительственных кругах США сообщает агентство Bloomberg. По данным его журналистов, поставку новой техники обсуждают в рамках оказания дополнительного пакета военной помощи. Правда, окончательного решения и сроков выполнения этого пока нет.

БМП M2 Bradley была принята на вооружение армии США в 1981 году и являет собой гусеничную машином весом 22-34 тонны (в зависимости от модификации), способную нести три человека экипажа и до семи десантников. Бронезащита способна уберечь бойцов от стрелкового оружия, осколков и взрывных устройств.

Вооружение БМП довольно мощное – это 25-мм автоматическая пушка, пулемет калибра 7,62 мм и главное – 7 противотанковых управляемых ракет TOW, которые позволяют Bradley противостоять даже тяжелой бронетехнике врага. Правда, в отличие от более современных ПТРК Javelin, оператору приходится в ручном режиме сопровождать ракету TOW до цели, что делает его работу более сложной и опасной.

С момента начала производства Bradley прошла ряд модификаций, и наиболее современные из них — M2A3 (боевая машина пехоты) и M3A3 (боевая разведывательная машина) — оснащены самыми современными цифровыми системами. Правда, "Брэдли" какой именно модификации получит Украина — неизвестно. Также, как уточнили в Bloomberg, окончательного решения и сроков выполнения этой поставки пока нет.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, Bradley имеет более мощное оружие, нежели переданные ранее БТР М113 и могут оказаться более полезными в бою. Впрочем, украинские герои с успехом используют М113 в боях под Бахмутом.