Пригодятся в наступлении: США передадут ВСУ новую бронетехнику

Американская техника пригодится ВСУ в наступлении для переброски пехоты

В результате визита президента Владимира Зеленского в США, ВСУ получат очередной транш военной помощи на сумму почти в 2 млрд долларов, куда войдет внушительный список различного оружия и снаряжения. В этом перечне в основном боеприпасы, но нашлось место и военной технике.

Так, в рамках этой помощи от западных партнеров ВСУ получат 37 бронеавтомобилей Cougar класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Эти легкие БТРы начали производить в 2002 году, и с тех пор они приняли участие во многих конфликтах.

Cougar представляет собой броневик с колесной формулой 4х4 или 6х6, т.е., обладает повышенной проходимостью, что может сослужить хорошую службу в ходе боев зимой или в распутицу. Его броня защищает до 9 членов экипажа и десанта от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. Особое внимание уделено защите от мин и взрывных устройств, почему транспорт и относится к классу MRAP.

Вооружение бронетранспортера может отличаться в зависимости от задач и включать крупнокалиберный пулемет, станковый гранатомет или малокалиберную пушку. Не исключена возможность монтирования противотанкового ракетного комплекса.

Все это делает Cougar мобильной, довольно хорошо вооруженной и защищенной машиной, которая может использоваться как техника второго ряда, идущая в наступлении вслед за танками, и относительно безопасно перевозить пехоту на поле боя.

Напомним, под Бахмутом уже воюют легкие бронеавтомобили BATT UMG, поставленные ВСУ без официального объявления. В зависимости от задач, их можно превратить в санитарный или военный транспорт, передвижной командный пункт, разведывательную машину либо патрульный броневик.