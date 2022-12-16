Остановит наступление и сорвет бегство врага: почему американский кассетный снаряд RAAM важен для ВСУ

Начиненный противотанковыми минами снаряд способен создать минное поле на пути вражеской техники

Украинские военные наконец-то начали использовать против российских оккупантов новое для ВСУ натовское оружие — 155мм снаряды M70/M73 RAAM для дистанционного создания минных полей в направлении наступления врага. Каждый снаряд можно начинить девятью 2-килограммовыми минами типов M741 и M718.

Что это за оружие – сайт "Телеграф" разбирался вместе с порталом Ukraine Weapons Tracker, который опубликовал схему расположения суббоеприпасов в снаряде.

Напомним, что решение о передаче Киеву американских 155-мм снарядов этого типа приняли еще в конце сентября, тогда Украине были отправлены первые 1000 выстрелов RAAM. В октябре ВСУ получили еще 6000 таких кассетных боеприпасов.

Известно, что каждый снаряд RAAM может "забрасывать" противотанковые мины M741 и M718 (весом по 2 кг каждая, 800 г из них взрывчатка) на расстояние от 4 до 16 км. Поскольку мины не предназначены для извлечения из почвы и повторного использования, они имеют самоликвидаторы, а подрыв происходит спустя несколько дней после установки, если до тех пор не произойдет контакт с вражеской бронетехникой. Для отстрела этих снарядов обычно используют гаубицы M777 и самоходные артустановки M109 калибра 155 мм.

RAAM является скорее оборонительным оружием, способным устроить минный заслон на пути наступления врага или в случае прорыва его бронетехники. Впрочем, кассетные снаряды пригодятся и при окружении противника, чтобы быстро поставить минный заслон на пути его возможного отхода.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об Украине и дала Франции запрос на содержание танков Leclerc и объяснял, чем они помогут ВСУ.