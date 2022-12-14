Украина хочет французские танки Leclerc: чем они помогут ВСУ (фото)

Техника носит имя французского генерала Филиппа Леклерка де Отклока, который в 1944 году освобождал Париж

Европейские страны не перестают передавать Украине военную помощь. И пока ВСУ готовятся принять очередную партию гаубиц от Германии, премьер-министр Денис Шмыгаль пытается договориться с Францией о предоставлении танков Leclerc, считающихся одними из наиболее защищенных в своей нише.

О том, чем они могут быть интересны украинским защитникам, расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Ветерани.UA". Следует добавить, что Leclerc-и пришли на замену устаревшим АМХ-30. При этом особого интереса французская разработка изначально для мира не предоставляла, и лишь в 1990 году данную технику пустили на массовое производство. В 1992 году Leclerc заступил на службу в армии Франции.

Подобные танки имеют свои особенности и, конечно же, минусы, но именно их появление в свое время заставило разработчиков говорить о появлении "умных танков". В основе его разработки использовались новые решения, которые помогли обойти Leclerc-у многих своих конкурентов с более громким именем.

Lecrerc на учениях

В начале 90-х такая техника была одной из самых защищенных среди танков. При этом Leclerc весил всего 54,6 т, что для подобной боевой машины — относительно немного. Бронь ему танку создали благодаря комбинации стали, кевлара и керамики, что неплохо защищает от снарядов. Отдельно разработчики потрудились над дополнительной защитой башни и корпуса танка, чтобы максимально уберечь машину от ударов сверху.

Внутри танка работает оборудование AZUR. В его перечень входит набор экранов, которые оптимизированы для защиты от противотанковых ракет, система беспроводной связи с пехотой, специальная техника для выявления потенциально опасных объектов в близости к танку. Помимо этого Leclerc оборудован 7,62-миллиметровым боевым модулем с дистанционным управлением, комплексом для защиты от проникновения и возгорания жидкостей.

Франция имеет на своем вооружении 406 подобных танков

Как уже упоминалось, масса танка — 54,6 т. В длину машина достигает 6,88 м, в ширину — 3,71 м. Высота данной боевой единицы — 2,95 м. Для его нормального функционала внутри должен находиться персонал из трех человек.

Отметим, что в 2010 году производство танков Leclerc было остановлено. Сейчас по несколько сотен таких машин находится на вооружении армий Франции и ОАЭ. Украина была бы не прочь присоединиться к пользователям подобного вооружения, ведь серьезно нуждается в обновлении танкового парка.

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