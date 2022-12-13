Без танков, но: в Германии передали новую партию вооружения Украине

Российским оккупантам стоит приготовиться к новой встрече с техническими "помощниками" ВСУ, переданными Западом

Германия продолжает выполнять ранее анонсированные обязательства насчет поставок нового вооружения Украине. В ближайшее время наши защитники получат от официального Берлина больше самоходных гаубиц, а также зенитных артиллерийских установок Gepard.

Об этом пишет Zeit Online, цитируя начальницу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Как подчеркнула политик, сейчас часть парламента работает над тем, чтобы согласовать уже следующий пакет оружия для ВСУ. В него хотят добавить современные танки.

"Будет отправлено больше самоходных гаубиц, — отметила Штрак-Циммерманн. — Сейчас речь идет о 24 единицах".

Это входит в перечень того вооружения, которое ранее уже было обещано немцами украинским защитникам. К гаубицам также будет добавлено еще несколько зенитных артиллерийских установок Gepard — шесть или семь единиц.

Помимо этого немецкий политик подчеркнула, что выступает за предоставление Украине боевых танков Leopard 2. По ее словам, это срочно необходимо, а официальный Берлин больше "не имеет причин не делать этого". Однако пока данную сделку с Киевом заключить не удалось — в федеральном правительстве Германии находятся чиновники, блокирующие подобную помощь.

Отметим, что ранее была анонсирована передача самоходных артиллерийских установок RCH-155. Подобного оружия ВСУ еще не получали, так что им будет чем удивить вражеских солдат на фронте.

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