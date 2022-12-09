До 1000 выстрелов в минуту: Украина получит новейшие системы ПВО Skynex

Системы ПВО стоимостьб почти в 200 миллионов евро оплатит Германия

В немецком оружейном концерне Rheinmetall сообщили о поставке неназванному покупателю двух новейших систем ПВО Skynex, которые были представлены потенциальным покупателем в ноябре 2021 года. Как сообщается на сайте компании, помимо систем, которые обойдутся в 182 миллиона евро, будут закуплены грузовые авто для комплекса еще на 12 миллионов.

Хотя производитель не раскрывает покупателя, немецкие СМИ сообщают, что формальным покупателем может быть федеральное правительство Германии, которое затем передаст оружие Украине.

Директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в своем Твиттере написал: "Дорого, но эффективно", по сути подтвердив, что получателем будет Украина.

Система ПВО Skynex — характеристики и эффективность

Комплекс Skynex представляет собой унитарный комплекс на базе грузового авто, с основным оружием в виде скорострельного 35-мм орудия "Эрликон", к которому можно присоединить радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную пушку Oerlikon, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM.

Такой набор делает систему универсальной, хотя в первую очередь она предназначена для борьбы с небольшими беспилотниками. 35-мм снаряды системы значительно дешевле, чем аналогичные системы ПВО, базирующиеся на управляемых ракетах. Эти боеприпасы не подпадают под действие электронных средств противодействия при выстреле.

Пушка "Эрликон" при калибре в 35-мм имеет скорострельность до 1000 выстрелов в минуту и дальность стрельбы в 4 км. Комплекс также оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

Наконец, огонь из пушки можно вести дистанционно, что делает стрельбу из нее для расчета полностью безопасной.

Skynex

Надо сказать, что ВСУ успешно используют пушечные комплексы "Гепард" из Германии для уничтожения даже крылатых ракет, новое же оружие заказчик, которым может стать украина, получит их уже в 2024 году. ВСУ уже пока получили ЗРК IRIS-T SL — самые современные из имеющихся у Германии.