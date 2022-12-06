"Гепард" против крылатой ракеты: в ВСУ показали яркое видео работы немецкой зенитки

От российской ракеты осталась лишь груда обломков

Украинские военные показали короткое, но красочное видео, на котором видно, как украинские ПВО разбираются с российской крылатой ракетой во время массированного ракетного удара 5 декабря.

Соответствующие кадры были обнародованы пресс-службой Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбук. Главной звездой ролика является переданная Германией установка "Гепард".

"Техника, предоставленная партнерами, защищает украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. На этот раз – безупречная работа немецкого "Гепарда", — говорится в сообщении.

На ярких кадрах видно, как зенитный танк двумя короткими очередями превращает крылатую ракету в огненный шар, после чего обломки со шлейфом дыма падают на землю.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщалось ранее, в понедельник, 5 декабря, Украина вновь подверглась масштабному ракетному удару со стороны россии, в ходе которого было запущено около 70 крылатых ракет, но благодаря блестящей работе ПВО, 60 из них так и не достигли цели.

Зенитная самоходная установка "Гепард" появился на вооружении немецкой армии еще в 70-х годах, она представляет собой две 35-мм скорострельных орудия, которые благодаря РЛС могут засекать, и уничтожать воздушные цели на высоте до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с. Ее основное предназначение заключается в прикрытии войск от низколетящей авиации, в первую очередь вертолетов. Однако в Украине эти системы уже показали свою эффективность против БПЛА, а теперь можно наглядно посмотреть на ее работу против крылатых ракет.

Первые такие установки прибыли в Украину в конце июля.