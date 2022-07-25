Украина получила первые "Гепарды": сроки поставки других боевых "зверей" прокомментировал Резников

Резников рассказал о перспективах поставок танков Leopard в Украину

Украинские Вооруженные Силы получили первые самоходные зенитные установки Гепарда в рамках очередного пакета военной помощи от Германии. Кроме того, уже в ближайшее время Киев ожидает поставки боевых немецких танков Leopard.

Соответствующую информацию в понедельник, 25 июля, во время ежедневного телемарафона на украинских телеканалах обнародовал министр обороны Алексей Резников, отметив, что сегодня на вооружение ВСУ вошли три первых Гепарда. В целом, по его словам, Украина ожидает 15 "зениток".

Также политик добавил, что в рамках обещанного ранее пакета военной помощи для противостояния вооруженной агрессии россии Германия уже успела поставить Киеву десятки тысяч снарядов.

Резников также отметил, что Украина ведет переговоры с одной из европейских стран по получению нескольких боевых танков Leopard немецкого производства.

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", — сказал Резников.

Он добавил, что обсуждаемый план состоит в том, что несколько десятков танков Украина должна получить сразу после обучения военных, проведение которых может состояться на полигонах в странах Балтии, мол, с ними есть соответствующая договоренность об этом.

"После того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских вооруженных сил современными танками. Это не только Leopard, мы также пытаемся убедить наших партнеров, что это могут быть и Abrams американского производства", — подытожил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия наконец-то разобралась с проблемами в поставках вооружения для украинских Вооруженных Сил.