Больше оружия и боеприпасов: Германия увеличит военную помощь Украине

Украинским военным крайне необходимо больше зенитных систем, самоходных гаубиц, гепардов и боеприпасов

Германия, неоднократно оказывающая военную помощь нашей стране, обещает передать украинским воинам больше оружия и боеприпасов. Вместе с тем идут переговоры о поставке Украине современных танков.

Немецкое правительство заверило, что наша страна может рассчитывать на увеличение поставок оружия и боеприпасов. Подробности будут объявлены в соответствующее время. Об этом посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, украинским защитникам крайне необходимо больше зенитных систем, самоходных гаубиц, гепардов и боеприпасов.

"Кроме того, мы еще ведем переговоры о поставке танков Marder и Leopard. Однако решение по этому поводу остается за федеральным правительством", — сказал посол.

Также Алексей Макеев подчеркнул, что не намерен оказывать дипломатическое давление на федеральное правительство, но в то же время хочет заставить Германию предоставить нашим военным, что она имеет, поскольку у Украины нет времени на то, чтобы долгое время ждать поставок оружия.

Напомним, что в последний анонсированный список поставок военной помощи Украине от Германии были включены легендарные пулеметы Maschinengewehr 3. "Телеграф" рассказал, чем они интересны и как помогут нашим военным в борьбе с российскими оккупантами.