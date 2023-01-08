США вскоре начнут обучать украинских военных управлению "убийцами танков": подробности

Вся программа подготовки займет несколько месяцев

США объявили о самом масштабном пакет военной помощи Украине в рамках которого наша страна получит десятки БМП Bradley. Обучение украинских экипажей должно начаться уже совсем скоро.

Как пишет издание Голос Америки, со ссылкой на Пентагон, в конце января 2023 года США проведет обучение для украинских военных, чтобы подготовить их к использованию новой американской техники, в частности к работе с бронированными машинами пехоты Bradley.

Чиновница американского Минобороны Лора Купер сказала, что обучение для полутысячи украинских военнослужащих будет продолжаться в течение месяца. Всего развертывание программы подготовки к использованию новой техники займет несколько месяцев.

"Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley", – объяснила Купер.

Напомним, ранее мы писали о том, что из себя представляет БМП Bradley и почему эту машину еще называют "убийцей танков".

Также мы сообщали о том, что Германия также присоединится к поставкам тяжелого вооружения Украине и передаст нашей стране свои БМП Marder и ПВО Patriot.