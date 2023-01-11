Сколько мирных остается в Соледаре и что Швейцария ветирует для Киева: новости, которые вы могли проспать

Рассказываем, что интересного случилось за ночь в Украине и мире

Полномасштабная война в Украине, к сожалению, продолжается, однако помощь западных партнеров с каждым днем становится все более беспрецедентной. Так, лишь накануне Канада объявила о передаче Киеву очередной партии вооружения для противостояния российскому нашествию, как уже стало известно о дополнительных пакетах от других государств.

Больше деталей в традиционной подборке ночных новостей Украины и мира, которые вы могли проспать. Специально для вас "Телеграф" собрал все самое интересное в одном сборном материале.

Взрывы в Харькове

В ночь на 11 января россияне обстреляли Харьков, в частности Киевский район города. Без прилетов не обошлось — один из них пришелся на местный склад фейерверков, который, конечно же, начал детонировать. На месте работали спасатели, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Военная помощь для Украины

Как сообщает Foreign Policy, Турция якобы презентовала новый вид помощи для ВСУ. Речь — о кассетных боеприпасах американского производства, популярных во времена "холодной войны". Это так называемые конвенционные снаряды двойного назначения: одна единица может разбросить до 88 патронов. Главной целью этого оружия является поражение бронетехники. При этом ни США, ни Турция официально комментировать подобную помощь не согласились.

Также стало известно, что пакет вооружения для Киева готовит Пакистан, с которым мы уже давно сотрудничаем в этом направлении.

В ожидании эскалации

В ходе вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к очередному обострению на фронте. В частности, это указывает на усложнение ситуации на Донбассе, где враг буквально засыпает линию фронта пушечным мясом.

"Этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. Именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки", — подчеркнул глава государства, добавив, что поражение рф должно остаться безальтернативным.

Вето от Швейцарии

В Испании пожаловались, что швейцарское правительство блокирует отправку определенной военной помощи в Украину. По словам главы Минобороны Маргариты Роблес, Мадрид понимает важность передачи Киеву нового вооружения и постоянно поддерживает украинцев в борьбе за независимость. При этом страна столкнулась с определенным вето от швейцарских коллег, блокирующих передачу определенных военных товаров — те не одобряют подобный шаг, будучи страной-производителем и не соглашаясь на реэкспорт.

Гражданские остаются в Соледаре

В Соледаре Донецкой области, несмотря на серьезные обстрелы, все еще живут мирные жители. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в городе остается около 523 человек. В большинстве случаев это люди старше 50 лет. Вывезти их всех в другие населенные пункты пока невозможно.

"Пока не будет возможности безопасно заехать и уехать из города, эвакуацию проводить не будут", — пояснил чиновник.